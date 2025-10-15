Tomahawk: Trump erhöht nach und nach den Druck auf Putin

Kommt nach dem Gaza-Deal Trumps nächster Coup? Während Russland wie jeden Herbst die ukrainische Energie-Infrastruktur bombardiert und die Ukraine im Gegenzug regelmäßig russische Gasspeicher und Raffinerien mit Drohnen zerstört, reist der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij am Freitag zu US-Präsident Donald Trump, um eine Zusage für die Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern zu bekommen. Druck auf Russland Der US-Präsident spielte in den vergangenen Wochen öfters öffentlich mit dem Gedanken, diese Waffen zu liefern – wohl um den Druck auf Russland, einer Friedenslösung zuzustimmen, zu erhöhen: „Ehrlich gesagt müsste ich vielleicht mit Russland über Tomahawks sprechen. Wollen sie, dass Tomahawks in ihre Richtung fliegen? Ich glaube nicht. Ich denke, ich könnte in aller Fairness mit Russland darüber sprechen“, sagte er kürzlich.

Ein Zeichen, dass dem Weißen Haus klar ist, dass eine Tomahawk-Lieferung eine deutliche Eskalation darstellen würde. Bis zu 2.500 Kilometer weit könnte ein Tomahawk fliegen – das würde de facto die gesamte europäische Landmasse Russlands abdecken. Militärbasen, Raffinerien, Flugplätze könnten getroffen und zerstört werden. Der Tomahawk-Marschflugkörper fliegt wie ein unbemannter Mini-Jet sehr tief, um Radare zu meiden, und trifft dank Satellitennavigation meist metergenau. Noch während des Flugs ist ein Wechsel zwischen Zielen möglich.