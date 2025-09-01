Trump-Sonderermittler Mueller an Parkinson erkrankt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der frühere FBI-Direktor Robert Mueller, der als US-Sonderermittler in der Russland-Affäre um US-Präsident Donald Trump die Untersuchungen geleitet hatte, ist an Parkinson erkrankt. Dies berichtete die New York Times unter Berufung auf ein Statement der Familie von Sonntag. Die Diagnose sei bereits vor vier Jahren gestellt worden.

Hätte im Fall Epstein aussagen sollen Die Familie äußerte sich, nachdem Mueller von einem Kongressausschuss für Dienstag zur Aussage in einem anderen prominenten Fall geladen worden war. Mueller sollte Fragen zur Rolle des FBI bei den Ermittlungen gegen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein beantworten, hieß es. Doch die Vorladung sei nun aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen worden. Der 81-Jährige, von 2001 bis 2013 FBI-Direktor, habe laut Angaben aus seinem Umfeld zuletzt unter Sprach- und Mobilitätsproblemen gelitten.