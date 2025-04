Republikaner: „Ich glaube, Trump hat persönlich etwas gegen Selenskij“

Tom Brewer war bis Jänner 2025 republikanischer Senator des US-Bundesstaates Nebraska. Vor seiner politischen Karriere diente er 36 Jahre lang in der

U. S. Army, heute hält er den Rang Oberst außer Dienst. Er diente unter anderem in Afghanistan sowie im Irak, wurde dabei mit zwei Purple Hearts ausgezeichnet. Noch als Senator reiste Brewer nach Kriegsausbruch mehrfach in die Ukraine, um, wie er sagt, „als Informationspipeline für den US-Kongress zu dienen“. Schon früh meinte er, die USA hätten keine Wahl, als die Ukraine zu unterstützen, „sonst werden unsere Soldaten schon bald gegen Russen kämpfen müssen.“ Der KURIER traf ihn ihn Charkiw.

KURIER: Sie sind seit Beginn des Krieges mehrfach in die Ukraine gereist, versuchen, in den USA Unterstützung für das Land zu bekommen. Was treibt Sie an?

Tom Brewer: Ich war schon vor dem Krieg als Soldat hier, wir haben damals ukrainische Helikopter für Afghanistan gekauft und überführt. Dabei habe ich die Ukrainer als offene, gastfreundliche Menschen kennengelernt. Als der Krieg begann, bin ich im April 2022 sofort wiedergekommen. Ich wollte verstehen, was wirklich passiert. Seitdem reise ich regelmäßig her – inzwischen nicht mehr als Senator. Jetzt habe ich mehr Freiheiten.

Aber auch weniger Einfluss.

Wenn es um den Staat Nebraska geht, ist das kein Problem – dort kennen mich die Menschen und vertrauen mir. Anders ist es auf nationaler Ebene. Ich bin ein kleines Rädchen in einem großen Getriebe, aber ich sehe meine Aufgabe darin, zu berichten, was ich sehe. Und dadurch Einfluss zu nehmen.