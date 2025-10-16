Trump soll laut Weißem Haus noch heute mit Putin telefonieren

US-Präsident Donald Trump will erneut mit Kreml-Chef Wladimir Putin telefonieren. Wie ein hochrangiger Vertreter des Weißen Hauses in Washington mitteilte, soll das Telefonat am Donnerstag stattfinden.

Am Freitag empfängt Trump den ukrainischen Staatschef Wolodymir Selenskij zu Gesprächen im Weißen Haus. Wichtigstes Thema ist nach Angaben der ukrainischen Regierung die mögliche Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern mit hoher Reichweite an die Ukraine.

