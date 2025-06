So viel Newsom wie jetzt war nie auf Amerikas TV-Kanälen. Und manche fragen sich, warum die tief verunsicherte Partei nicht aufhört, nach einem geeigneten Widersacher für die Wahl 2028 zu suchen - hat Gavin Newsom nicht alles, was es dazu braucht? Langsam, bitte.

Schon lange vor dem Rückzug Joe Bidens im Sommer 2024 fiel regelmäßig der Name Newsom, wenn Demokraten leise über eine künftige Führungsfigur nachdachten. Und das trotz diverser Kontra-Punkte. Kalifornien hat unter Newsoms Regentschaft, die 2026 wegen Amtszeitbegrenzung definitv endet, Hunderttausende Einwohner verloren, die den „Golden State” für zu teuer, kriminell, überreguliert und „woke” halten. Newsom verkörpert die in weiten Teilen des Landes verhasste progressive, linksliberale Westküsten-Elite wie kein Zweiter. Von Trumps MAGA-Milieu ist er so weit entfernt, wie die Sonne von der Erde.

Zuletzt hatte Gavin Newsom versucht, den Abstand zu verringern. Er bezeichnete die Marke der Demokraten als „toxisch”, warf seiner Partei vor, sich häuslich in einer Echokammer eingerichtet zu haben, in der Leute geächtet würden, deren Ansichten man für hinterwäldlerisch hält. Um seine eigenen Lernkurve zu bezeugen, ging Newsom zu Trump-hörigen Rechtsnationalisten wie Steve Bannon und Charlie Kirk in Talkshows und sang zum Leidwesen der in Kalifornien besonders starken LGBTQ-Bewegung plötzlich ein Lied mit Trump-Sound: Transgender-Personen im Frauensport - das sei nicht in Ordnung, sondern „zutiefst ungerecht”.

Ein-Mann-David-gegen-Goliath

Seit den Krawallen von Los Angeles ist Newsom in das politische Habitat zurückgekehrt, in dem er am trittsichersten ist - als Ein-Mann-David gegen den Goliath in Washington.

Dass Trump bei jedem Satz anklingen lässt, dass er Newsom für einen politischen Totalversager hält, hat den Demokraten in Sacramento neues Leben eingehaucht und womöglich auch Newsoms Zukunftspläne durchgeschüttelt. Noch hat sich der an einer schweren Leseschwäche leidende Newsom nicht zu einer Kandidatur für 2028 geäußert.