Trump degradiert Selenskij beim NATO-Gipfel zum Nebendarsteller

Auf der offiziellen Tagesordnung der NATO steht er bewusst nicht, der Termin mit Wolodimir Selenskij: Vor einem Jahr war der ukrainische Präsident noch der Stargast beim Treffen der Verteidigungsallianz, heuer hat ihn US-Präsident Donald Trump vor allen Augen zum Nebendarsteller gemacht - ein Treffen mit dem Ukrainer sei "wahrscheinlich", sagte er, mehr nicht. Die Europäer zeigten sich am Dienstag mit ihm, aber mehr als die üblichen Vertrauensbekundungen hörte man da auch nicht.

Seit vergangenem Jahr hat sich viel verändert, in Washington und in Kiew ebenso: Die Ukrainer sind an der Front im Hintertreffen, und die USA unter Trump haben kein Interesse an dem Krieg, anders als im Nahen Osten. Das wird auch den NATO-Staaten in Europa langsam bewusst: Sie haben sich - nach langem Druck der USA - auf eine massive Erhöhung der Verteidigungsausgaben verständigt, fünf Prozent des BIP sollen es sein.