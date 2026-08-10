Trump-nahe Ölfirma löst in Grönland neuen Unmut aus

Das texanische Explorationsunternehmen „Greenland Energy“ hat wegen des Transports von Ausrüstung für geplante Bohrarbeiten auf Grönland den Unmut der dortigen Regierung auf sich gezogen. Die bisherige Genehmigung für den Transport sei ausgelaufen und bisher nicht erneuert, hieß es Ende Juli vom grönländischen Energieministerium. Medien, darunter der britische Guardian, legen eine Nähe des Unternehmens zum Umfeld von US-Präsident Donald Trump nahe, der Ansprüche auf die Arktisinsel erhob.

Auch weil bereits eine Verlängerung der Genehmigung beantragt worden sei, sehe man davon ab, dass die Ausrüstung wieder innerhalb Grönlands entlang der Ostküste zurücktransportiert werden müsse, hieß es zwar vom grönländischen Ministerium weiter. Es sprach aber eine deutliche Warnung an den grönländischen Lizenzinhaber aus und machte klar, dass künftige logistische Maßnahmen vorher angemeldet und genehmigt werden müssen. Auch vor Ort stößt das geplante Ölprojekt auf Widerstand. Die rund 300 Einwohner von Ittoqqortoormiit in der Nähe des geplanten Bohrorts fordern konkrete Zusagen vom Unternehmen, insbesondere für den Fall, dass tatsächlich Öl gefunden wird.

Texanische Firma: Bohrung im Winter geplant

Die grönländische Firma White Flame Energy A/S hat Explorationsrechte im Jameson-Land-Gebiet - Nunap Qeqqa - auf Ostgrönland, wo große Rohstoffvorkommen vermutet werden. Das Becken ist laut britischem Mutterkonzern 80 Mile PLC bislang nicht durch Bohrungen erschlossen. Das Unternehmen in London ist ein Joint Venture mit der noch jungen texanischen Firma Greenland Energy Company eingegangen.