Trump will Militärstützpunkt in Afghanistan zurück, Taliban dagegen

US-Präsident Donald Trump will die Kontrolle über den Luftwaffenstützpunkts Bagram in Afghanistan zurück, mit seinen Plänen stößt er aber auf den Widerstand der herrschenden Taliban. Afghanistan und die USA müssten miteinander in Kontakt treten, erklärte ein Vertreter des afghanischen Außenministeriums am Freitag auf der Plattform X. Allerdings dürften die USA keine militärische Präsenz in Afghanistan unterhalten.

Die beiden Nationen könnten auf Basis gegenseitigen Respekts und gemeinsamer Interessen wirtschaftliche und politische Beziehungen aufbauen, hieß es weiter.