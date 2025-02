Wie Trump und Co. den Medien die kritischen Stimmen abdrehen

So gesehen müssten sich die „Washington Post”-Watergate-Enthüller Bob Woodward und Carl Bernstein für „Deep Throat”, eine zentrale Quelle, hinter der sich in den 70er-Jahren der damalige FBI-Vize Mark Felt verbarg, heute vor dem Kadi verantworten.

Am Mittwoch liebäugelte er erstmals, bald gegen Journalisten vorzugehen, die aus Informantenschutz-Gründen ihre Quellen anonymisieren. Trump behauptet ohne jeden Beleg, dass es diese Quellen in den meisten Fällen gar nicht gebe.

Donald Trump fühlt sich fünf Wochen nach Amtsantritt am Zenit seiner Macht . Das bekommen vor allem die Medien zu spüren. Der US-Präsident zieht abseits von laufenden Millionen-schweren Klagen gegen TV-Sender, von denen er sich ungerecht behandelt fühlt, die Schrauben immer weiter an.

Während Trumps Vize-Präsident JD Vance die Europäer in München kritisierte, sie mögen auch Hetze und Hassrede als Ausdruck von Meinungs- und Pressefreiheit akzeptieren, kommen gegen die 5. Gewalt im Weißen Haus Methoden zum Tragen, die Reporter-Legenden wie Peter Baker an "Politbüro-Sowjet-Zeiten" erinnern: Der preisgekrönte New Yorker Times-Korrespondent spielt damit auf den Umstand an, dass Donald Trump den seit über 100 Jahren unabhängig von der Regierung den Medien-Zugang zum Präsidenten regelnden Verband der White House-Korrespondenten gerade entmachtet hat.

Kritische Geister sind unerwünscht

Ab sofort entscheiden Trumps Pressesprecher, welche Zeitung und welcher Sender dem Präsidenten aus nächster Nähe auf die Finger schauen darf. Botschaft: Kritische Geister unerwünscht.

Was das für Konsequenzen hat, zeigte gerade Brian Glenn vom rechtslastigen Netzwerk „Real America`s Voice”. Der Partner der republikanischen Skandal-Nudel Marjorie Taylor-Green stellt keine Fragen. Er stellt fest, wie "unfassbar toll" und erfolgreich Trump sei und sucht dafür bei Regierungssprecherin Karoline Leavitt ständige Bestätigung.

Die Berücksichtigung von Claqueuren wie Glenn kontrastiert scharf mit der Verbannung der weltweit größten Nachrichten-Agentur „AP” aus dem Weißen Haus. Weil sich AP nach wie vor weigert, Trumps willkürlich angeordnete Umbenennung von „Golf von Mexiko” zu „Golf von Amerika” in ihre Berichterstattung aufzunehmen.