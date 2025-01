Trump lässt letzte Akten zu Ermordung John F. Kennedys freigeben

US-Präsident Donald Trump ordnete am Donnerstag die Freigabe aller verbleibenden Aufzeichnungen über die Ermordung von Präsident John F. Kennedy, dessen Bruders und New Yorker Senators Robert F. Kennedy Sr. und Martin Luther Kings an.

Trump machte die Ankündigung während einer improvisierten Unterzeichnungszeremonie im Oval Office, nachdem ihm der Stabssekretär des Weißen Hauses, Will Scharf, die Anordnung zur Unterzeichnung übergeben hatte.