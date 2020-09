Trump lässt Anti-Rassismus-Trainings einstellen

Teilnehmern solcher Trainings sei erklärt worden, dass "praktisch alle Weißen zu Rassismus beitragen", erklärte das Weiße Haus. "Medienberichten zufolge wurde in einigen Kursen behauptet, bereits in der Überzeugung, dass Amerika das Land der Möglichkeiten ist, oder in der Überzeugung, dass der am besten Qualifizierte den Job erhalten sollte, stecke Rassismus", hieß es in der Erklärung.

Ultrarechte Gruppierungen

Mehrere US-Städte sind derzeit Schauplatz von Anti-Rassismus-Protesten. Am Rande einer solchen Demonstration wurde Ende vergangener Woche in Portland im US-Staat Oregon ein Anhänger der ultrarechten Gruppe Patriot Prayer erschossen.

Facebook hat Nutzerkonten der Gruppierung nun gelöscht. Die Inhalte der Konten hätten gegen die Facebook-Richtlinien gegen gefährliche Inhalte verstoßen, teilte das US-Unternehmen am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP mit. Auch Instagram-Seiten wurden demnach entfernt.

Mitte August war Facebook bereits gegen tausende Nutzerkonten der rechtsextremen Bewegung QAnon mit Einschränkungen oder Sperrungen vorgegangen.