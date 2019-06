Trump: "harte Sanktionen" gegen Irans geistliches Oberhaupt

Pompeo: Iran "weltgrößter Terrorismusförderer"

US-Außenminister Mike Pompeo führte am Montag in Saudi-Arabien und den Emiraten Gespräche über die angespannte Lage. Ziel der USA sei eine Koalition "nicht nur in den Golfstaaten, sondern in Asien und Europa, welche die Herausforderung begreift und bereit ist, gegen den weltgrößten Terrorismusförderer vorzugehen", sagte Pompeo mit Blick auf Teheran.

Ein US-Beamter präzisierte später, es müsse eine Koalition gebildet werden, die verhindere, dass der Iran den Handel und die Schifffahrt in der Region beeinträchtige. Die Koalition würde "sowohl materielle als auch finanzielle" Unterstützung bei der Überwachung der Schifffahrt leisten.

Demnach könnte das Konzept ausländische Armeen miteinbeziehen, ihre Aufgabe wäre aber Handelsschiffe zu beobachten, nicht zu begleiten. "Es geht nicht darum, auf Menschen zu schießen, es geht darum, Fotos von Iranern zu schießen", sagte der US-Beamte.

Trump forderte am Montag inzwischen, andere Länder müssten sich selbst um den Schutz ihrer Öllieferungen im Golf kümmern. Die USA hätten in der "gefährlichen" Region nur begrenzt strategische Interessen.