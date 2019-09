Trump ernennt O'Brien zum neuen Nationalen Sicherheitsberater

Eine Woche nach dem Rauswurf John Boltons hat US-Präsident Donald Trump die Ernennung des Diplomaten Robert O'Brien zum neuen Nationalen Sicherheitsberater angekündigt. O'Brien sei bisher "sehr erfolgreich" als Sondergesandter für Geiselangelegenheiten im Außenministerium tätig gewesen, erklärte Trump am Mittwoch auf Twitter.

Zudem kündigte Trump am Mittwoch an, die Sanktionen gegen den Iran "bedeutend verstärken" zu wollen. Er habe Finanzminister Steven Mnuchin angewiesen, das in die Wege zu leiten, erklärte Trump am Mittwoch auf Twitter. Was das konkret bedeutet, ist derzeit noch unklar.

Gleichzeitig präsentierte Trump Robert O'Brien als seinen neuen Sicherheitsberater. O'Brien übernimmt damit die Nachfolge von John Bolton.