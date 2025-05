Trump erwägt Senkung der China-Zölle: 80 Prozent "scheinen richtig zu sein"

US-Präsident Donald Trump hat niedrigere Zölle für Importe aus China ins Spiel gebracht. "80-Prozent-Zölle auf China scheinen richtig zu sein!", schrieb der Republikaner am Freitag in seinem Kurznachrichtendienst Truth Social. Zugleich verwies er auf seinen Finanzminister Scott Bessent, der an diesem Samstag zu Verhandlungen mit der chinesischen Seite in der Schweiz erwartet wird.