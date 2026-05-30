Gesundheitscheck: Arzt rät Trump zu mehr Bewegung

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US-Präsident Donald Trump ist laut seinem Arzt Sean Barbabella bei bester Gesundheit. Trump weise starke Herz-, Lungen- und Nervenfunktionen auf, erklärte Barbabella in einer am Freitagabend vom Weißen Haus veröffentlichten Mitteilung. Er sei uneingeschränkt in der Lage, alle Pflichten als Oberbefehlshaber und Staatschef zu erfüllen. Trump selbst hatte am Dienstag nach seiner regulären Untersuchung im Walter-Reed-Militärspital gesagt, alles sei perfekt verlaufen. Trump selbst hatte nach der turnusgemäßen ärztlichen Untersuchung von einem guten Ausgang geschwärmt. "Alles verlief PERFEKT", schrieb der Republikaner nach der Rückkehr aus dem Lazarett bei Washington auf der Plattform Truth Social. Trump selbst gab keinerlei Details zu dem Befund oder Ergebnissen preis.

Der Gesundheitszustand des Präsidenten steht unter genauer Beobachtung. Bilder von geschwollenen Knöcheln, blauen Flecken an den Händen und einem fleckigen Hals haben Fragen zur Gesundheit des 79-Jährigen aufgeworfen. Mehr Bewegung angeraten Barbabella wies auf eine leichte Schwellung der Unterschenkel hin, die sich jedoch im Vergleich zum Vorjahr verbessert habe. Die Blutergüsse an den Händen seien harmlos. Sie entstünden durch häufiges Händeschütteln in Verbindung mit der Einnahme von Aspirin zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die allgemeine Herzfunktion des Präsidenten sei normal. Eine "umfassende neurologische Untersuchung" habe einen normalen geistigen Zustand belegt. Trump sei auch auf Depressionen und Angstzustände getestet worden. Der Arzt nannte keinen Grund für eine Hautbehandlung am Hals im März und ließ auch eine MRT-Untersuchung im Oktober unerwähnt.

Laut dem Bericht wurde Trump von seinem Arzt vorbeugend beraten. Er habe Ratschläge zur Ernährung bekommen sowie die Empfehlung zur Einnahme von niedrig dosiertem Aspirin. Er solle sich mehr bewegen und Gewicht abbauen. Trump wiegt laut der Mitteilung bei einer Größe von 1,90 Metern 108 Kilogramm. Bald 80 Trump wird am 14. Juni 80 Jahre alt. Bei Amtsantritt war er älter als alle Präsidenten vor ihm. Für Trump war es bereits der dritte Termin für eine Vorsorgeuntersuchung in den vergangenen 13 Monaten. Trump stellt sich selbst gerne immer wieder das Zeugnis aus, topfit für sein Alter zu sein. Im Wahlkampf hatte er seinen Vorgänger, den Demokraten Joe Biden (83), dahingehend immer wieder attackiert und beleidigt. Jedoch gibt es um Trumps Gesundheitszustand immer wieder viele Spekulationen.