Normalerweise flanieren Staatsgäste über den Rasen vor dem Weißen Haus. Doch diesmal verwandelt sich der Amtssitz von US-Präsident Donald Trump in eine spektakuläre Kampfarena: Am 14. Juni steigen auf dem South Lawn des Weißen Hauses die "UFC Freedom Fights 250". "Das größte Event": Trump freut sich auf "UFC Fights" Schon im Vorfeld kündigte Trump an, es werde "das größte Event", das die UFC jemals veranstaltet habe. Das Datum ist dabei kein Zufall: Der 14. Juni ist in den USA der "Flag Day", der Ehrentag der amerikanischen Flagge. Gleichzeitig feiert Trump an diesem Tag seinen 80. Geburtstag.

Im Hauptkampf treffen Leichtgewichts-Champion Ilia Topuria (29) und Interims-Titelträger Justin Gaethje (37) aufeinander. Insgesamt stehen sechs weitere Kämpfe auf dem Programm. Ursprünglich wollte Trump bis zu 25.000 Zuschauer direkt beim Event empfangen, doch UFC-Präsidentin Dana White reduzierte die Zahl aus Sicherheitsgründen auf 5.000. Trump rechnet mit bis zu 100.000 Zuschauern Zusätzlich werden auf der Ellipse, dem großen Park südlich des Weißen Hauses, riesige Leinwände aufgebaut, damit auch Tausende weitere Fans die Kämpfe verfolgen können. Trump rechnet insgesamt mit einem Besucheransturm von bis zu 100.000 Menschen. Der Zugang zum Public Viewing soll kostenlos sein.