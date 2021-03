Tod eines mysteriösen Milliardärs mit besten Polit-Beziehungen

Sein Unternehmen PPF war in einer Vielzahl von Branchen investiert, von Versicherungen bis zur Biotechnologie. Auch in anderen europäischen Ländern, von Deutschland bis Italien, hatte Kellner Anteile an großen Unternehmen. Kellner galt als der mit Abstand reichste Mann Tschechiens. Das amerikanische Wirtschaftsmagazin Forbes hatte ihn in seiner Liste der reichsten Menschen der Welt zuletzt als Nummer 68 angeführt.