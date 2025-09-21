TikTok-Deal: Laut Trump auch Chefs von Oracle und Dell mit an Bord

Am Weiterbetrieb der populären Kurzvideo-Plattform TikTok in den USA werden laut Präsident Donald Trump auch der Medienmogul Lachlan Murdoch sowie Oracle-Chef Larry Ellison und Dell-Chef Michael Dell beteiligt sein. Bei ihnen handle es sich um "amerikanische Patrioten", sagte Trump am Sonntag dem Sender Fox News. Das bisher chinesische TikTok soll Trump zufolge mehrheitlich von US-Investoren übernommen werden. Das würde Trumps Verbündeten Einfluss auf die weit verbreitete Social-Media-App geben, die 170 Millionen Nutzer in den USA zählt und den öffentlichen Diskurs über Politik und Kultur mit prägt. Unterdessen blieb weiter unklar, ob sich Trump mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping tatsächlich auf eine TikTok-Übernahme durch US-Investoren geeinigt hat.

Anteil an Trumps Sieg Trump hatte in der vergangenen Woche gesagt, es gebe eine solche Einigung, bei der US-Vermögenswerte von TikTok von dem chinesischen Unternehmen ByteDance auf US-Eigentümer übertragen werden. Nach einem Gespräch mit Xi am Freitag hatte sich Trump dann aber zweideutig geäußert und auch Xi hatte Trumps Angaben nicht bestätigt.