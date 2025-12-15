Wegen KI: Fast-Katastrophen-AKW geht in den USA wieder ans Netz

Man schrieb den 28. März 1979, als die US-Bundesstaat Pennsylvania und angrenzende Teile der USA nur haarscharf an einer nuklearen Katastrophe vorbeischrammte. Der Grund: Im Atomkraftwerk Three Mile Island bei Harrisburg kam es in einem der beiden Reaktorblöcken zu einer teilweisen Kernschmelze. Radioaktive Gase wurden freigesetzt, 150.000 Liter radioaktives Wasser wurden in den nahen Fluss geleitet. Ein Super-GAU wie etwa in Tschernobyl oder Fukushima blieb Gott sei Dank aus. Trotz der Beinahe-Katastrophe war der intakte Reaktor noch bis 2019 in Betrieb – ehe er 2019 aus wirtschaftlichen Gründen stillgelegt wurde. Jetzt soll er wieder ans Netz gehen, um den Energiehunger der Tech-Giganten zu befriedigen.

Im konkreten Fall geht es um Microsoft und dessen Expansionspläne im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Das Unternehmen hat sich nämlich verpflichtet, 20 Jahre lang Strom aus dem AKW Three Miles Island zu beziehen – wodurch sich die Wieder-Inbetriebnahme des Reaktor rechnet. Konzerne wie Microsoft, Google oder Meta investieren derzeit Hunderte Milliarden in ihre KI-Rechenzentren, die Unmengen an Strom und Wasser verbrauchen. Laut einer Analyse der Beratungsfirma McKinsey wird sich der Elektrizitätsbedarf dieser Hochleistungsserver in nur fünf Jahren verdreifachen. Das US-Energieministerium kommt zu einer ähnlichen Einschätzung. Treten diese Prognosen tatsächlich ein, werden allein die US-Rechenzentren pro Jahr so viel Strom benötigen, wie ganz Deutschland im Vorjahr.

Beispiel ChatGPT der Firma OpenAI, bei der Microsoft als Großinvestor eingestiegen ist: Wöchentlich nutzen schon 800 Millionen Menschen beziehungsweise Unternehmen diese KI-Software – und stetig werden es mehr. Mit so einem schnellen Wachstum hatte nicht einmal die Firma selbst gerechnet. Für die Administration unter US-Präsident Donald Trump sind das freilich gute Nachrichten. Er hat stets die Devise ausgegeben, dass Amerika im Bereich der Künstlichen Intelligenz weltweit die Nummer eins sein müsse. Und im Wettlauf mit China der klare Sieger zu sein habe.