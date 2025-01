Trump und das Wettrüsten um die KI - Europa sieht tatenlos zu

Natürlich redet Trump viel, wenn der Tag lang ist und wie die 500 Milliarden genau aufgebracht werden können, ist neben anderer Details noch offen. Aber "Stargate" verkörpert alles, was es für den Sprung ins KI-Zeitalter braucht. Technisches Know-how, Geld und politische Rückendeckung.

Denn für die Vorherrschaft in der digitalen Welt braucht es die entsprechende Infrastruktur. Nur wer die Rechenzentren betreibt, den nötigen gewaltigen Strombedarf sichert und die Datenströme lenkt, kontrolliert die technologische Zukunft.

„Stargate“ lautet der Name des Projekts. Unterstützt von seiner Regierung sollen der ChatGPT-Entwickler OpenAI gemeinsam mit Oracle und dem japanischen Technologiekonzern Softbank 500 Milliarden Dollar in neue Rechenzentren für KI stecken.

Und Europa? Wie einst im Kalten Krieg sind wir hier nur Passagiere. Denn bei Künstliche Intelligenz hat sich Europa auf die Regulierung dieser Technologie beschränkt. Es gibt zwar einige vielversprechende Startups, bei ihrer Finanzierung sind sie aber auf Kapital aus den USA angewiesen.

Und so wie man über Jahrzehnte die Produktion nach Fernost ausgelagert hat, so schalten immer mehr europäische Konzerne ihre eigenen Server ab und setzen dafür auf Anbieter aus Amerika – wie etwa Microsoft.

Der Tech-Riese investiert allein heuer 80 Milliarden Dollar in Projekte, die mit KI zu tun haben.