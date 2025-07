Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha treibt Menschen in die Flucht

So schnell kann es im Urlaubsparadies vorbei sein mit Ruhe und Frieden. Der neu ausgebrochene Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha hat nach Angaben internationaler Agenturen mittlerweile 33 Menschen das Leben gekostet und in beiden Ländern zusammen mindestens 160.000 Zivilisten in die Flucht getrieben.

Vor allem wollen die vielen kambodschanischen Arbeiter in Thailand in ihre Heimat zurück und strömen Richtung Grenze. Die Arbeitsmigranten fühlen sich in der eskalierenden Situation nicht mehr sicher. Im Internet war von einem "Massenexodus" die Rede. Kambodschas Regierung zufolge lebten und arbeiteten 2024 mehr als 1,2 Millionen Kambodschaner in dem Nachbarland.

Der jahrzehntealte Konflikt war am Donnerstag neu entbrannt. Beide Seiten beschuldigen den jeweils anderen, mit den Angriffen begonnen zu haben.