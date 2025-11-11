Minenexplosion an Grenze: Thailand setzt Waffenruhe mit Kambodscha aus

Nach einem Vorfall mit Landminen im Grenzgebiet mit vier verletzten thailändischen Soldaten hat Bangkok die Waffenruhe mit dem Nachbarland Kambodscha vorläufig ausgesetzt. Ministerpräsident Anutin Charnvirakul erklärte, der Vorfall zeige, dass die Feindseligkeiten nicht wie erwartet nachgelassen hätten. „Nach dem heutigen Vorfall kann die Zusammenarbeit vorerst nicht fortgesetzt werden.“ Weiter hieß es, die im Rahmen der Waffenruhe vereinbarte Freilassung von 18 kambodschanischen Soldaten werde vorläufig gestoppt. Die Nachbarländer hatten erst Ende Oktober ein von US-Präsident Donald Trump vermitteltes Friedensabkommen unterzeichnet. Trump war dazu eigens zum Gipfeltreffen der Südostasiatischen Staatengemeinschaft (ASEAN) in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur gereist. Vorausgegangen waren im Juli schwere Kämpfe an der thailändisch-kambodschanischen Grenze.

Das kambodschanische Verteidigungsministerium teilte mit, es bedaure den Vorfall. Jedoch wies es laut einem Bericht der Zeitung Khmer Times Vorwürfe entschieden zurück, wonach die Landminen neu verlegt worden seien. „Recht auf Selbstverteidigung“ Durch die explodierten Landminen in der Provinz Si Sa Ket verlor ein Soldat nach Angaben der Zeitung Bangkok Post einen Fuß, drei Kollegen erlitten mittelschwere Verletzungen. "Die Beweise führen zu dem Schluss, dass Eindringlinge heimlich den Stacheldraht entfernt und die Landminen auf thailändischem Gebiet verlegt haben, um das Personal anzugreifen, das dort regelmäßig Patrouillen durchführt", sagte Militärsprecher Winthai Suvaree. Armeechef Pana Klaewplodthuk betonte: "Die Wahrheit ist nun eindeutig zutage getreten: Die feindselige Haltung besteht fort. Die Königlich-Thailändische Armee sieht sich daher gezwungen, alle Abkommen zu beenden, um das Recht auf Selbstverteidigung gegen unfaire Handlungen zu wahren."