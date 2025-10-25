Thailand und Kambodscha wollen Waffenstillstand festigen

Thailand und Kambodscha wollen am Sonntag ein Waffenstillstandsabkommen unter dem Beisein von US-Präsident Donald Trump unterzeichnen.

Der thailändische Ministerpräsident Anutin Charnvirakul werde eigens für die Unterzeichnung am Rande des ASEAN-Gipfels in Malaysia anreisen und danach direkt wieder nach Thailand zurückkehren, sagte er am Samstag.

Grund für seine vorzeitige Abreise sei der Tod der ehemaligen thailändischen Königin Sirikit. Die Mutter von Thailands derzeitigem König Maha Vajiralongkorn (Rama X) war im Alter von 93 Jahren gestorben, wie das Büro des thailändischen Königshauses am Samstag mitteilte.