Trotz Waffenruhe: Verstoß im Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha

Feuerpause begann um Mitternacht

Die Feuerpause begann in der Nacht auf Dienstag um Mitternacht (Ortszeit). In der 20 Kilometer von der Grenze entfernt gelegenen kambodschanischen Stadt Samraong berichtete ein AFP-Journalist, dass die Explosionen eine halbe Stunde vor Mitternacht aufgehört hätten und die Ruhe bis zum Morgengrauen anhielt. "Die Lage an der Front hat sich seit der Waffenruhe um Mitternacht entspannt", erklärte seinerseits der kambodschanische Regierungschef Hun Manet am Dienstag in der Früh auf Facebook.

Auch nach Angaben des stellvertretenden Ministerpräsidenten von Thailand, Phumtham Wechayachai, herrscht nun an der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha Ruhe. Vor Journalisten sagte Wechayachai hochrangige Offiziere beider Seiten würden um 10 Uhr Ortszeit zusammenkommen, um über die Umsetzung der am Montag in Malaysia verkündeten Waffenruhe zu sprechen. Eine Stellungnahme des kambodschanischen Außenministeriums lag dazu zunächst nicht vor. Die Waffenstillstandsvereinbarung hatte ursprünglich Gespräche zwischen den Militärs für 07.00 Uhr am Dienstag vorgesehen.

Zuvor hatten sich Thailand und Kambodscha bei Friedensgesprächen in der malaysischen Stadt Putrajaya auf eine "bedingungslose" Waffenruhe geeinigt. Der Vereinbarung zufolge soll es am Dienstagmorgen ein Treffen der Militärchefs Thailands und Kambodschas geben. Zudem werden sich die Grenzkommission der Nachbarländer am kommenden Montag in Kambodscha treffen.