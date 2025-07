Mehr als 80 Tote in Texas: Hätte die Flutkatastrophe verhindert werden können?

Während die Suche nach Vermissten in Texas weitergeht, werden die Schuldzuweisungen lauter. Warum sind so viele Menschen den Fluten zum Opfer gefallen?

Dass Devyn Smith noch am Leben ist, grenzt an ein Wunder. Die 22-Jährige war am amerikanischen Nationalfeiertag mit ihrer Familie im texanischen Kerr County zelten. In der Nacht zum 4. Juli wurden sie von den Fluten des rasch anschwellenden Guadalupe River überrascht. Die junge Frau wurde von den reißenden Wasser- und Schlammmassen mitgerissen. Nach 24 Kilometern flussabwärts gelang es ihr, sich an einem Baum festzuklammern, bis nach Stunden endlich Hilfe kam. Kerr County im US-Bundesstaat Texas wurde am vergangenen Freitag von einer verheerenden Flutkatastrophe heimgesucht. Mindestens 80 Menschen kamen dabei ums Leben, viele werden nach wie vor vermisst. Während die Rettungsarbeiten mit Hochdruck weitergehen, werden die ersten Schuldzuweisungen laut.

© APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/BRANDON BELL Die Wassermassen des Guadalupe River sorgten in Zentraltexas für Verwüstung

Nur Warnung per SMS Bereits am Freitag klagten die texanischen Behörden, der staatliche Wetterdienst NWS habe nicht ausreichend vor dem heftigen Regenguss gewarnt. Tatsächlich wurde am Donnerstag, also dem Tag vor dem Unglück, lediglich eine leichte Hochwasserwarnung versendet. In einer Gegend, die wegen regelmäßigem Hochwasser als „Flutallee” bekannt ist, findet eine solche Warnung jedoch kaum Beachtung. Erst um 4 Uhr morgens in der Nacht zum Freitag war von „lebensgefährlichen Fluten” die Rede. In einer Warn-SMS, die viele Menschen jedoch nicht oder viel zu spät erreichten, hieß es, die Bürger sollten sich auf höheres Gelände begeben. „Wir wissen, dass es regnet. Wir wissen, dass der Fluss steigt”, sagte Rob Kelly, der Behördenleiter des Landkreises. „Aber niemand hat das kommen sehen.“

Stellen wurden abgebaut Der Wetterdienst weist die Schuld von sich. Die gewaltige Regenmenge, die am Freitagmorgen fiel, sei schwer vorherzusagen gewesen, verteidigt sich ein ehemaliger Leiter in der New York Times. Möglicherweise habe es jedoch bei der Zusammenarbeit mit der örtlichen Katastrophenschutzbehörde gehakt. Denn auch der NWS ist, wie alle US-Behörden, auch nicht vor dem finanziellen Kahlschlag des US-Präsidenten Donald Trump und seines ehemaligen Beraters Elon Musk gefeit.

Medienberichten zufolge wurden seit Trumps Amtsantritt im Jänner mehrere Hundert NWS-Meteorologen entlassen. Allein seit April wurden 600 der 4.000 Stellen abgebaut. Den verbleibenden Mitarbeitern fehle es entsprechend an Zeit für die notwendige Abstimmung mit den örtlichen Behörden. Und: Am Unglückswochenende sollen zudem zentrale Stellen, etwa die von leitenden Hydrologen und Meteorologen, überhaupt unbesetzt gewesen sein. Auch bei der Klimabehörde NOAA wurden seit Jänner Mittel gekürzt. Trumps Republikaner hatten sich zudem dafür stark gemacht, die Katastrophenschutzbehörde Fema abschaffen oder zumindest drastisch verkleinern.

Anschaffung diskutiert Viele Finger zeigen auch auf das de facto nicht existente Hochwasserwarnsystem im stark betroffenen Bezirk Kerr County. Der Pegel des Guadalupe River wird dort lediglich mit einfachen Pegelmessern erfasst. Obwohl es bereits frühere Hochwasserkatastrophen gab, wurden keine Pegelanzeigen oder Sirenen, die Menschen in gefährdeten Gebieten mehr Zeit zur Flucht verschaffen könnten, installiert. Erst im vergangenen Mai war in Kerr County erneut über ein Hochwasserwarnsystem diskutiert worden. Doch die Bürger hätten sich - wieder - gegen neue Ausgaben gewehrt, sagt ein ranghoher Beamter. Wie The Texas Tribune meldet, sei zudem erst vor wenigen Monaten ein Gesetzentwurf zur Verbesserung der Katastrophenhilfe im texanischen Kongress gescheitert. Dalton Rice, der Stadtverwalter von Kerrville, kündigte an, die Behörden würden die Notfallmaßnahmen nun überprüfen.

© APA/AFP/RONALDO SCHEMIDT Die Suche nach Opfern lief am Wochenende weiter auf Hochtouren.