Terrorwarnstufe in Großbritannien auf Stufe 4 erhöht: "Pandemie" des Antisemitismus

Nach dem als Terrorakt eingestuften Messerangriff in London wird in Großbritannien emotional über eine bedrohliche Zunahme antisemitischer Gewalt debattiert. Er sehe eine "beinahe pandemische Ausbreitung von Antisemitismus in der Gesellschaft", sagte der Londoner Polizeichef Mark Rowley dem Sender Times Radio. Infolge des Angriffs am Mittwoch mit zwei Verletzten wurde die Terrorwarnstufe im Vereinigten Königreich erhöht. Ein terroristisch motivierter Anschlag in den kommenden sechs Monaten gilt in der vierten von fünf Stufen nun als "sehr wahrscheinlich". Wie die Nachrichtenagentur PA berichtete, wurde die Warnstufe erstmals seit November 2021 wieder auf "severe" (schwer) gesetzt. "Ich weiß, dass dies für viele (Menschen) Anlass zur Sorge sein wird, insbesondere für unsere jüdische Gemeinschaft, die so viel erlitten hat", sagte Innenministerin Shabana Mahmood. Die Regierung werde "alles in unserer Macht Stehende tun", um das Übel des Antisemitismus aus der Gesellschaft zu verbannen. Die Ministerin forderte dazu auf, im Alltag wachsam zu sein und etwaige Bedenken der Polizei zu melden.

Zwei Verletzte in Golders Green Im Londoner Viertel Golders Green waren am Mittwoch zwei Männer jüdischen Glaubens im Alter von 76 und 34 Jahren niedergestochen worden. Sie befinden sich in einem stabilen Zustand. Ein 45-jähriger Mann wurde festgenommen, der Polizei zufolge ein in Somalia geborener Brite. Am Freitag wurde er wegen versuchten Mordes in zwei Fällen angeklagt. Wie in Großbritannien üblich, wurden der Name und ein Foto des Verdächtigen veröffentlicht. Das Innenministerium teilte mit, die Erhöhung der Terrorwarnstufe folge auf den Messerangriff, sei jedoch nicht ausschließlich auf diesen zurückzuführen. Die Terrorbedrohung im Vereinigten Königreich sei bereits seit einiger Zeit gestiegen, getrieben durch eine Zunahme der allgemeinen islamistischen sowie rechtsextremen terroristischen Bedrohung durch Einzelpersonen und kleine Gruppen. Festgelegt wird die Warnstufe vom unabhängigen Joint Terrorism Analysis Centre. "Wir erleben eine Normalisierung des Antisemitismus", dem nicht ausreichend ernsthaft begegnet worden sei, sagte der britische Oberrabbiner Ephraim Mirvis der BBC. Er fordere seit langem eine "Nulltoleranz gegenüber Antisemitismus" und gegenüber "wöchentlichen Demonstrationen auf unseren Straßen". Die relativ regelmäßigen, propalästinensischen Demonstrationen sind in Großbritannien seit Monaten ein Reizthema - nach der Tat am Mittwoch wird befürchtet, dass sich der Ton abermals verschärft.