Terrorist besaß Unterlagen deutscher Atomanlagen

Während der Ermittlungen rund um die Brüsseler Bombenanschlägen vom vergangenen Monat zeigt sich immer deutlicher, dass Atomanlagen in Europa als Ziel für weitere Anschläge in Betracht gezogen wurden. So wurde die beiden belgischen Atomkraftwerke Tihange und Doel nach den Anschlägen teilweise evakuiert. Sie galten als mögliche Anschlagsziele der IS-Terroristen. In der EU geht die Sorge um, dass so ein Vorfall in den kommenden Jahren traurige Realität werden könnte. So warnt Gilles de Kerchove, Anti-Terror-Beauftragter der EU, vor möglichen Cyberattacken in den nächsten fünf Jahren. Atomexperten kritisieren die mangelnden Sicherheitsvorkehrungen in europischen Atomkraftwerken und -anlagen.