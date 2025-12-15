Nach Anschlag in Sydney: Warnung vor weiteren weltweiten Angriffen

Nach dem blutigen Anschlag in Australien herrscht die Sorge vor weiteren Angriffen auf jüdische Ziele weltweit. Der israelische TV-Sender Chadschot 13 berichtete, der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad warne "vor einem beispiellosen Anstieg von Zusammenschlüssen zur Durchführung von Terroranschlägen gegen Juden und Israelis im Ausland durch Iraner und Palästinenser".

Warnung von Mossad-Chef an europäische Länder

Eine Sprecherin des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu sagte dazu, sie könne keine Geheimdienstinformationen teilen. Dem Bericht zufolge hat der Mossad-Chef David Barnea Warnungen an Kollegen in mehreren europäischen Ländern sowie an weiteren Orten weltweit weitergegeben.