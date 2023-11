Tausende Menschen haben in Nepal bei einer Demonstration die Wiedereinführung der Monarchie gefordert. Die Polizei setzte Tränengas und Schlagstöcke ein, um die rund 9.000 Protestierenden am Donnerstag davon abzuhalten, in das Zentrum der Hauptstadt Kathmandu zu kommen, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Dabei seien rund zwei Dutzend verletzt worden.

