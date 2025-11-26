40 Milliarden Dollar: Taiwan will Verteidigungsausgaben aufstocken

Taiwans Präsident Lai Ching-te will den Verteidigungshaushalt seines Landes mit einem Sonderbudget um 40 Milliarden Dollar (35 Mrd. Euro) aufstocken. Dies kündigte er in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Washington Post" an. Mit dem Geld seien bedeutende neue Waffenkäufe in den USA geplant, um die Entschlossenheit zur Selbstverteidigung zu betonen.

Hintergrund sind die seit Jahren zunehmenden militärischen Drohungen Chinas. Die Regierung in Peking betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als abtrünnige Provinz und will es notfalls mit Gewalt unter ihre Kontrolle bringen.