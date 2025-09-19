Bericht: Taiwans Außenminister besucht Wien und verärgert China

Der taiwanesische Außenminister Lin Chia-lung ist am Freitag nach Wien gereist, wie Die Presse erfuhr. Es war die erste Visite eines hochrangigen Regierungsvertreters aus Taiwan seit Jahrzehnten. In Wien ging der Politiker in ein Konzert. Im Musikverein spielte ein Freund: Hans Suan-yung Liu, Taiwans Vertreter in Österreich, ist ein bekannter Posaunist, der einst in Wien studiert hat. China reagierte demnach verärgert.

Das demokratisch regierte Taiwan hat seit Jahrzehnten eine von Peking unabhängige Regierung. Chinas Regierung betrachtet die Insel mit mehr als 23 Millionen Einwohnern jedoch als Teil der Volksrepublik und hat wiederholt damit gedroht, sie zu annektieren - im Fall der Fälle auch unter Einsatz des Militärs, sollte das Ziel nicht auf friedlichem Wege erreicht werden. Seit der Rückkehr von US-Präsident Donald Trump ins Weiße Haus wächst in Taipeh die Sorge über die Bereitschaft Washingtons, die Insel im Falle eines chinesischen Angriffs zu unterstützen.

Laut Presse diente das Konzert in Wien auch als "softe diplomatische Offensive" der demokratisch regierten Inselrepublik. Vor der Veranstaltung traf Lin bei einem Empfang demnach Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Kultur, darunter Abgeordnete von ÖVP, Neos und Grünen. Anwesend seien auch die Botschafter Japans und Tschechiens gewesen. Gegenüber der Presse zeigte sich Lin zuversichtlich, er sehe keinen Kurswechsel der USA. Taiwan habe die volle Unterstützung des US-Kongresses, und im US-Budget seien Militärhilfen ohnehin schon einkalkuliert.