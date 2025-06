Rekordzahl an Vertriebenen weltweit, aber auch neun Millionen Rückkehrer

Weniger Asylanträge in Österreich

In Österreich ging die Zahl der Asylanträge deutlich zurück: von über 56.000 (2023) auf 22.254 im Vorjahr. Während nationale Zahlen sinken, rückt die Rolle wohlhabender Staaten in den Fokus: Mehr als zwei Drittel aller Flüchtlinge leben in Nachbarländern ihrer Herkunftsstaaten. Rund 23 Prozent finden sich sogar in den ärmsten Weltstaaten wieder. Nur ein Bruchteil gelangt nach Europa.