Sorge vor Ausbruch: Gefangene IS-Terroristen in Syrien werden nach Irak verlegt
Der erst wenige Tage alte Waffenstillstand zwischen Syriens Führung und den von Kurden geführten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) ist wackelig - so sehr, dass die bisher mit den kurdischen Milizen verbündeten USA begonnen haben, erste gefangene Islamisten, alles ehemalige Kämpfer de Islamischen Staates (IS), vom Norden Syriens in Gefängnisse im Irak auszufliegen. Seit das IS-Kalifat vor sieben Jahren besiegt wurde, werden Tausende kampferprobte, hochgefährliche IS-Kämpfer in einem Netzwerk von Haftanstalten im Nordosten Syriens festgehalten.
Viele von ihnen stammten aus Ländern, deren Regierungen sich weigern, sie zurückzunehmen. Auch Zehntausende Flüchtlinge, darunter Familienangehörige von IS-Kämpfern, sind im berüchtigten Lager Al Hol untergebracht. Bewacht wurden sie bisher von kurdischen Kräften.
Doch damit ist es vorbei, seit syrische Regierungstruppen begonnen haben, die kurdischen Milizen zurückzudrängen, zu bekämpfen und ihnen Stück für Stück ihrer Selbstverwaltung zu nehmen.
Offenbar mit Einverständnis der USA war Syriens neuer, islamistischer Präsident Al-Sharaas gegen die Kurden vorgegangen, ihm und seinen Regierungstruppen wurde nun die Kontrolle über die Gefangenen-Lager übertragen.
Im Chaos der Kämpfe zwischen Kurden und syrischer Armee, der sich auch einige radikal-islamistische Milizen angeschlossen haben, gelang rund 180 Gefangenen ein erster Ausbruch. Zwei Drittel der Entflohenen wurden nach syrischen Regierungsangaben wieder verhaftet, doch die USA wollen kein Risiko mehr eingehen.
Das Vertrauen in die islamistischen Regierungssoldaten, weiterhin alle Tausenden gefangenen Islamisten streng zu bewachen, scheint von US-Seite nicht allzu groß zu sein. Der Plan ist nun, mehrere Tausend der ehemaligen IS-Kämpfer in Hochsicherheitsgefängnisse in den Irak auszufliegen.
Und die Zeit drängt: „Das liegt daran, dass wenig Vertrauen in die Dauerhaftigkeit dieser Waffenruhe besteht“, sagte Charles Lister, Nahostexperte am Middle East Institute, gegenüber dem Wall Street Journal.. „Es spiegelt auch die Tatsache wider, dass die USA nicht über die Truppenkapazitäten verfügen, um die Einrichtungen selbst auch nur vorübergehend zu übernehmen.“
Überreste des 2019 zerschlagenen Islamischen Staates versuchen immer wieder, sich neu zu formieren, ihre Kämpfer haben bereits mehrmals versucht, ihre Reihen durch Gefängnisausbrüche wieder zu vergrößern. In Europa ist die Sorge groß, dass geflohene IS-Häftlinge auch wieder nach Europa kommen- und hier Terrorakte verüben könnten. Der Höhepunkt der IS-Terrorwelle in der EU war 2015 und 2016, etwa bei großen Anschlägen in Brüssel und Paris.
Kommentare