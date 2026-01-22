Der erst wenige Tage alte Waffenstillstand zwischen Syriens Führung und den von Kurden geführten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) ist wackelig - so sehr, dass die bisher mit den kurdischen Milizen verbündeten USA begonnen haben, erste gefangene Islamisten, alles ehemalige Kämpfer de Islamischen Staates (IS), vom Norden Syriens in Gefängnisse im Irak auszufliegen. Seit das IS-Kalifat vor sieben Jahren besiegt wurde, werden Tausende kampferprobte, hochgefährliche IS-Kämpfer in einem Netzwerk von Haftanstalten im Nordosten Syriens festgehalten. Viele von ihnen stammten aus Ländern, deren Regierungen sich weigern, sie zurückzunehmen. Auch Zehntausende Flüchtlinge, darunter Familienangehörige von IS-Kämpfern, sind im berüchtigten Lager Al Hol untergebracht. Bewacht wurden sie bisher von kurdischen Kräften.

Doch damit ist es vorbei, seit syrische Regierungstruppen begonnen haben, die kurdischen Milizen zurückzudrängen, zu bekämpfen und ihnen Stück für Stück ihrer Selbstverwaltung zu nehmen. Offenbar mit Einverständnis der USA war Syriens neuer, islamistischer Präsident Al-Sharaas gegen die Kurden vorgegangen, ihm und seinen Regierungstruppen wurde nun die Kontrolle über die Gefangenen-Lager übertragen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Khalil Ashawi Tausende Frauen von Islamisten und deren Kinder sind gefangen im Gefängnis von Hasaka, im Norden Syriens

Im Chaos der Kämpfe zwischen Kurden und syrischer Armee, der sich auch einige radikal-islamistische Milizen angeschlossen haben, gelang rund 180 Gefangenen ein erster Ausbruch. Zwei Drittel der Entflohenen wurden nach syrischen Regierungsangaben wieder verhaftet, doch die USA wollen kein Risiko mehr eingehen.