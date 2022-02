Superbonus wurde für Italien zum Super-Betrugsskandal

Die Erstattung des Steuerguthabens kann auf zwei Weisen erfolgen: Entweder die Kosten werden innerhalb von zehn Jahren von den zu bezahlenden Steuern abgezogen, oder die Erstattung wird als Zahlungsmittel verwendet. Letztere Möglichkeit wird am häufigsten genutzt, sie ermöglicht es dem Auftraggeber, die Sanierungsfirma nicht zu bezahlen, sondern dieser die Gutschrift zu übertragen. Die Firma kann diese wiederum an Dritte weitergeben.

Und gerade da ist der Haken.

1.600 neue Scheinfirmen

Wie der Vorsitzende des Verbands der italienischen Bauunternehmen hervorhob, sind im letzten Jahr 1.600 neue Unternehmen gegründet worden. Nichts ist in Italien so leicht, wie ein Bauunternehmen zu gründen, die Fachkompetenz muss nicht zertifiziert werden. Daher befinden sich unter den neuen Firmen auch etliche Scheinfirmen: Unternehmen, die weder Angestellte noch je Sanierungsarbeiten durchgeführt haben. Und so wurden die Steuergutschriften von einem zum anderen weiter gereicht und am Ende den Banken zum Inkasso vorgelegt.