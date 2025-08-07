Südkorea: Haftbefehl gegen Ehefrau des inhaftierten Ex-Präsidenten

Die Staatsanwaltschaft in Südkorea hat einen Haftbefehl gegen die ehemalige First Lady des Landes, Kim Keon Hee, beantragt. Der Ehefrau von Ex-Präsident Yoon Suk Yeol werden Bestechung sowie Aktienmanipulation zur Last gelegt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat Kim gegen Finanzinvestitionsgesetze und Regelungen zur Finanzierung politischer Parteien verstoßen.

Entsprechende Vorwürfe gegen Kim gibt es seit rund drei Jahren, der Skandal belastete das Ansehen ihres Gatten enorm. Yoons Partei verlor im Vorjahr bei den Parlamentswahlen, was eine politische Krise auslöste. In deren weiterer Folge rief der damalige Präsident Anfang Dezember das Kriegsrecht aus, versuchte einen Militärputsch - und scheiterte (der KURIER berichtete).