Südkorea: Nordkorea hat mehrere Raketen abgefeuert
Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mehrere ballistische Kurzstreckenraketen in östliche Richtung abgefeuert. Die Geschosse sollen demnach im Japanischen Meer (Koreanisch: Ostmeer) gelandet sein und eine Flugstrecke von rund 240 Kilometern zurückgelegt haben, teilte der Stabschef laut der amtlichen Nachrichtenagentur Yonhap mit.
Nordkorea ist es gemäß mehrerer Resolutionen des UNO-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern.
Nord- und Südkorea weiterhin im Kriegszustand
Nur einen Tag zuvor, am Dienstagmorgen Ortszeit, soll Nordkorea ebenfalls ein weiteres, nicht näher identifiziertes Geschoss abgefeuert haben. Dabei habe es sich laut Berichten mutmaßlich um einen gescheiterten Raketenstart gehandelt.
Nach dem Korea-Krieg (1950-53) befinden sich Nord- und Südkorea formell nach wie vor im Kriegszustand, weil damals nur ein Waffenstillstand, aber kein Friedensvertrag zustande kam.
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