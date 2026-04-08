Ausland

Südkorea: Nordkorea hat mehrere Raketen abgefeuert

Nordkorea hat mehrere ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung Japanisches Meer abgefeuert. Das Land befindet sich nach wie vor im Kriegszustand mit Südkorea.
08.04.2026, 06:56

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SKOREA-NKOREA-MISSILE

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mehrere ballistische Kurzstreckenraketen in östliche Richtung abgefeuert. Die Geschosse sollen demnach im Japanischen Meer (Koreanisch: Ostmeer) gelandet sein und eine Flugstrecke von rund 240 Kilometern zurückgelegt haben, teilte der Stabschef laut der amtlichen Nachrichtenagentur Yonhap mit. 

Nordkorea ist es gemäß mehrerer Resolutionen des UNO-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern.

Nordkorea feuert Raketen während Manöver von USA und Südkorea ab

Nord- und Südkorea weiterhin im Kriegszustand

Nur einen Tag zuvor, am Dienstagmorgen Ortszeit, soll Nordkorea ebenfalls ein weiteres, nicht näher identifiziertes Geschoss abgefeuert haben. Dabei habe es sich laut Berichten mutmaßlich um einen gescheiterten Raketenstart gehandelt. 

Nach dem Korea-Krieg (1950-53) befinden sich Nord- und Südkorea formell nach wie vor im Kriegszustand, weil damals nur ein Waffenstillstand, aber kein Friedensvertrag zustande kam.

Nordkorea Südkorea
Agenturen, pres  | 

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