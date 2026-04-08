Südkorea: Nordkorea hat mehrere Raketen abgefeuert

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mehrere ballistische Kurzstreckenraketen in östliche Richtung abgefeuert. Die Geschosse sollen demnach im Japanischen Meer (Koreanisch: Ostmeer) gelandet sein und eine Flugstrecke von rund 240 Kilometern zurückgelegt haben, teilte der Stabschef laut der amtlichen Nachrichtenagentur Yonhap mit.

Nordkorea ist es gemäß mehrerer Resolutionen des UNO-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern.