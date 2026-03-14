Nordkorea feuert Raketen während Manöver von USA und Südkorea ab

Nordkorea hat während eines gemeinsamen Militärmanövers der USA und Südkoreas mehr als zehn ballistische Raketen in Richtung Meer abgefeuert. Die Raketen seien in der Nähe der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang gegen 13.20 Uhr (Ortszeit; 05.30 MEZ) Richtung Osten gestartet worden, teilte der südkoreanische Generalstab am Samstag mit. Das Präsidialamt in Seoul forderte der Nachrichtenagentur Yonhap zufolge Nordkorea auf, die Raketenstarts einzustellen. Südkorea und die USA hatten fünf Tage zuvor ihr jährliches Manöver begonnen. Ihren Angaben zufolge ist es rein defensiver Natur und zielt darauf ab, die Bereitschaft gegen militärische Bedrohungen aus Nordkorea zu testen. Nordkorea dagegen wertet solche Übungen als Angriffsvorbereitung.

Japan: Nordkoreanisches Geschoß stürzte ins Meer Das japanische Verteidigungsministerium teilte mit, eine nordkoreanische Rakete habe eine Höhe von 80 Kilometern erreicht und sei 340 Kilometer weit geflogen. Der Küstenwache des Landes zufolge stürzte ein Geschoß ins Meer, es handle sich um eine ballistische Rakete. Der japanische Sender NHK berichtete unter Berufung auf Insider im Verteidigungsministerium, das Objekt sei offenbar außerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone Japans niedergegangen. Im Rahmen des gemeinsamen Manövers übten Hunderte US-amerikanische und südkoreanische Soldaten unter der Leitung des Oberbefehlshabers ihrer gemeinsamen Streitkräfte Flussüberquerungsübungen mit Panzern und gepanzerten Kampffahrzeugen. Das US-Militär hat rund 28.500 Soldaten und Kampfflugzeugstaffeln in Südkorea stationiert. Nordkorea bringt seinen Protest und seine Einwände gegen Manöver der USA, Südkoreas und auch Japans häufig zum Ausdruck. Die Führung in Pjöngjang bezeichnet diese Übungen als "Generalprobe" für einen bewaffneten Angriff der Verbündeten auf Nordkorea.