Südkoreas Präsident denkt über eigene Atomwaffen nach

Die Geschichte habe gelehrt, dass Länder, die sich auf einen "falschen Frieden" verließen, nicht überleben könnten, sagte Südkoreas konservativer Staatschef. "Diejenigen, die nach Frieden durch Stärke streben, werden weiter existieren."

Der Konflikt auf der koreanischen Halbinsel hatte im vergangenen Jahr wieder deutlich an Brisanz gewonnen. Nordkorea schoss in erhöhter Frequenz atomwaffenfähige Raketen ab. Die verbündeten Streitkräfte der USA und Südkoreas nahmen ihre gemeinsamen Militärübungen wieder in vollem Umfang auf. Durch die Spannungen wurde in Südkorea auch die Diskussion um eine eigene Atombewaffnung wieder angeheizt.

Südkorea gehört zu den Unterzeichnerstaaten des Atomwaffensperrvertrags, der die Verbreitung von Kernwaffen und den zu ihrer Herstellung notwendigen Technologien verhindern soll. Nordkorea hatte sich 2003 aus dem Vertrag zurückgezogen.