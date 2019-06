Sudan: Ex-Präsident Bashir wird Staatsanwalt vorgeführt

Gut zwei Monate nach seinem Sturz ist der langjährige sudanesische Machthaber Omar al-Bashir am Sonntag in die Staatsanwaltschaft zitiert worden. Der Ex-Präsident sei darüber informiert worden, dass ihm der "Besitz ausländischer Währungen, Korruption und die unerlaubte Annahme von Geschenken" zur Last gelegt würden, sagte Staatsanwalt Alaeddin Dafallah.

Bashir wurde unter strengen Sicherheitsvorkehrungen aus dem Gefängnis in das Gebäude der Staatsanwaltschaft gebracht. Mehrere Militärfahrzeuge und bewaffnete Sicherheitskräfte begleiteten den früheren Staatschef. Es war sein erster öffentlicher Auftritt seit seiner Entmachtung.