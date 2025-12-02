Clinch mit USA: Maduro lehnt "Sklavenfrieden" ab

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro hat sich vor dem Hintergrund der wachsenden Spannungen mit den USA gegen einen "Sklavenfrieden" gewandt. "Wir wollen Frieden, aber Frieden mit Souveränität, Gleichheit und Freiheit", sagte Maduro am Montag vor tausenden Anhängern in der Hauptstadt Caracas. "Wir wollen keinen Sklavenfrieden, keinen Kolonialfrieden", fügte der linksgerichtete Staatschef hinzu.

Die Spannungen zwischen den beiden Ländern hatten sich verschärft, nachdem US-Präsident Donald Trump den Luftraum über Venezuela am Samstag für "geschlossen" erklärt hatte. Der US-Präsident telefonierte nach eigenen Angaben inzwischen aber mit Maduro. Am Montag wollte Trump mit seinem Sicherheitsstab über das weitere Vorgehen beraten. Zum Inhalt der Gespräche machte das Weiße Haus zunächst keine Angaben. Trump soll Forderungen Maduros abgelehnt haben Laut von der Nachrichtenagentur Reuters zitierten Quellen soll Maduro von Trump in einem vorherigen Telefonat im letzten Monat im Gegenzug für einen Rücktritt und ein sicheres Verlassen des Landes unter anderem eine Amnestie für sich und seine Familie gefordert haben, ein Ende der US-Sanktionen sowie ein Aufheben von Strafmaßnahmen gegen mehr als 100 Regierungsbeamte, die von den USA unter anderem des Drogenhandels bzw. der Verletzung von Menschenrechten beschuldigt werden. Bis zu Wahlen sollte außerdem Maduros Vizepräsidentin Delcy Rodriguez die Regierungsgeschäfte führen.

Trump soll die meisten dieser Forderungen den Quellen zufolge abgelehnt und Maduro samt Familie ein Ultimatum zum Verlassen Venezuelas in ein Land dessen Wahl gestellt haben. Diese Frist soll am Freitag abgelaufen sein, wonach Trump mit der Sperre des Luftraums reagierte. "Psychologischer Terrorismus" der USA Bei der Kundgebung am Montag sagte Maduro, sein Land erleide seit 22 Wochen "eine Aggression, die als psychologischer Terrorismus bezeichnet werden kann". Die USA stellten Venezuela seit 22 Wochen "auf die Probe". Das venezolanische Volk habe in dieser Zeit "seine Liebe zum Vaterland unter Beweis gestellt", fügte Maduro hinzu.