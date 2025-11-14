Eskalation in der Karibik: Maduro will Frieden von Trump

Angesichts der massiven US-Militärpräsenz in der Karibik hat Venezuelas Präsident Nicolás Maduro seinen Kollegen Donald Trump zur Zurückhaltung ermahnt. "Ja, Frieden", sagte der autoritäre Staatschef bei einer Kundgebung in Caracas auf die Frage eines CNN-Reporters, ob er eine Botschaft an Trump habe. Er rief die Menschen in den Vereinigten Staaten dazu auf, für den Frieden einzutreten. "Keine endlosen Kriege mehr. Kein Libyen mehr. Kein Afghanistan mehr."

Das Pentagon veröffentlichte unterdessen Bilder des Flugzeugträgers "USS Gerald R. Ford" im Westatlantik. Auf einem Foto ist das größte Kriegsschiff der Welt begleitet von drei weiteren Marineschiffen zu sehen, über dem Verband fliegen ein Langstreckenbomber und mehrere Kampfflugzeuge.