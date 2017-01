Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg (EGMR) hat soeben eine Beschwerde muslimischer Eltern, die dagegen protestierten, ihre Töchter zum obligatorischen Mischschwimmunterricht zu schicken, abgewiesen.

Die Teilnahmepflicht von muslimischen Schülerinnen am gemischten Schwimmunterricht stellt keine Verletzung von Artikel 9 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) dar, lautet die Begründung der Menschenrechtsanwälte (mehr dazu hier).

"Spezielle Rolle im Integrationsprozess"

Geklagt hatte ein Elternpaar aus der Schweiz. Die beiden Muslime beriefen sich auf das Menschenrecht der Religionsfreiheit. Ihnen wurden Bußgelder auferlegt, weil sie sich geweigert hatten, ihre Töchter zum Schwimmen zu schicken. Die Schweizer Justiz argumentierte: Da die Mädchen die Pubertät noch nicht erreicht hatten, können sich die Eltern nicht auf gesetzliche Ausnahmen von der Teilnahmepflicht berufen.

Der Gerichtshof betonte in seiner Entscheidung, dass die Schule eine "spezielle Rolle im Integrationsprozess" spielt. Der Schwimmunterricht diene somit nicht nur als Gegenstand, in dem man schwimmen lernt, sondern als "Aktivität mit allen anderen Schülern - egal woher man stammt und welche religiösen Ansichten man vertritt." Außerdem hätten die Verantwortungsträger in der Schweizer Schule den muslimischen Schülerinnen erlaubt, Burkinis zu tragen.

Die Pflicht, den gesamten Lehrplan zu folgen, um damit eine erfolgreiche Integration aller Schüler zu ermöglichen, steht über die privaten Interessen, heißt es abschließend.