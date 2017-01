Pro und Contra: Kopftuch im öffentlichen Dienst

Nein.

Omar Al-Rawi, SPÖ-Gemeinderat in Wien und Vorstand der Initiative muslimischer ÖsterreicherInnen

Ein Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst ist ein diskriminierender Vorschlag gegen muslimische Frauen. Die Maßnahme verletzt den Gleichheitsgrundsatz. Frauen, die ein Kopftuch tragen, wird dadurch der Zugang zum öffentlichen Dienst erschwert. Ich möchte betonen, dass das Kopftuch kein islamisches Symbol ist, sondern eine Religionspraxis, die in Österreich immer schon toleriert wurde. Seit 1912 ist der Islam in Österreich rechtlich anerkannt. Ich verstehe nicht, warum Außenminister Kurz und Justizminister Brandstetter diese Vorreiterrolle durch populistische Forderungen untergraben wollen. Es scheint, als würden sich einige Politiker mit einer Salamitaktik politisch profilieren wollen – und das auf dem Rücken der Muslime in Österreich. Zuerst war es das Islamgesetz, wo Kurz schon eine unrühmliche Rolle eingenommen hat; dann das Burkaverbot; und nun das Kopftuchverbot.

Wenn man mehr für die Integration von Musliminnen tun will, muss man die Schulbildung und die Berufsausbildung fördern. Jedes Mal das Kopftuch zu verbieten, ist eine wirklich heuchlerische Debatte. Seit einiger Zeit bemerke ich, dass mit der österreichischen Tradition des Dialogs gebrochen wird. Obwohl wir Integrationsbotschafter haben und versuchen, miteinander zu reden, erfahren wir in Wirklichkeit alle Vorschläge von Kurz aus den Medien. Offenbar ist es derzeit en vogue, etwas gegen Muslime zu unternehmen, egal auf welcher Ebene. Aber haben wir das wirklich nötig? Österreich ist ein säkularer Staat, der immer sehr gut mit seinen Religionsgemeinschaften umgegangen ist. Ich glaube nicht, dass diese Politik bis jetzt den sozialen Frieden geschadet hat. Wichtig ist ja, was man im Kopf hat, und nicht, was drauf ist.