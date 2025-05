"Es ist völlig bizarr", sagt Jan Valeskog . Der 67-Jährige ist Vizebürgermeister für Stadtplanung und Sport der Stadt Stockholm - und derzeit entsetzt über ein Schreiben, das sein Büro von der US-Botschaft in Schweden erhalten hat.

Die Botschaften weltweit kommunizieren die neuen Regeln

Was steckt dahinter? Eine neue Richtlinie der US-Regierung, die von allen Geschäftspartnern in der ganzen Welt die Einhaltung der neuen amerikanischen Vorschriften zur Einschränkung von Diversitätsprogrammen verlangt. Entsprechende Aufforderungen verschickten US-Botschaften bereits an die Unternehmen, mit denen sie zusammenarbeiten.

"Alle unsere Botschaften weltweit kommunizieren die neuen Regeln, die US-Präsident Donald Trump per Erlass in Kraft gesetzt hat, mit unseren lokalen Zulieferern von Produkten und Dienstleistungen", sagte kürzlich ein Sprecher der US-Regierung. "Wir wollen sicherstellen, dass unsere Verträge mit allen Antidiskriminierungsgesetzen des Bundes in Einklang stehen, und dass unsere Lieferanten keine Programme unterhalten, die entgegen der Bundesgesetze Diversität, Gleichstellung und Inklusion fördern."