Trump baut Militär um: Ende von "Gender-Radikalismus" und Inklusion

Am Montag (Ortszeit) hat er - wie von Verteidigungsminister Pete Hegseth angekündigt - ein Dekret zur Umgestaltung der Streitkräfte unterzeichnet. Zudem ordnet Trump die Wiedereinstellung Tausender Soldaten an, die wegen der Verweigerung von Covid-Impfungen während der Pandemie entlassen wurden.

Ein weiteres Dekret soll "Gender-Radikalismus" in der Armee beseitigen, teilte das US-Präsidialamt mit.

Zudem will Trump zum Schutz der USA den Bau eines Raketenabwehrschirms vom Typ des israelischen Luftabwehrsystems Iron Dome anordnen. "Wir müssen sofort mit dem Bau eines hochmodernen Iron-Dome-Raketenabwehrschirms beginnen, der die Amerikaner beschützen kann", sagte er bei einem Treffen von republikanischen Kongressabgeordneten in der Stadt Miami in Florida. Das System werde "direkt hier in den USA" hergestellt werden.