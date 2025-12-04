Bei langen Staus: In Italien gibt es bald Geld zurück

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Stundenlanger Stau, volle Maut - damit soll 2026 auf Italiens Autobahnen Schluss sein. Die Verkehrsregulierungsbehörde führt ein einheitliches Rückerstattungssystem ein, das Autofahrerinnen und Autofahrer entschädigt, wenn Baustellen oder Verkehrsbehinderungen die Fahrt deutlich verzögern. Nun hat die Behörde das neue System offiziell vorgestellt. Die Rückerstattung soll weitgehend automatisch erfolgen: Das System vergleicht die tatsächliche Fahrzeit mit einer vorausberechneten Soll-Fahrzeit. Ist die Abweichung zu groß, wird ein regelbasierter Erstattungsanspruch ausgelöst, wie die Behörde mitteilte.

Der Start erfolgt schrittweise Für Strecken mit weniger als 30 Kilometern Länge besteht der Erstattungsanspruch unabhängig vom Ausmaß der Verspätung. Für Strecken zwischen 30 und 50 Kilometern greift der Anspruch, wenn die tatsächliche Fahrzeit um mindestens zehn Minuten über der Soll-Fahrzeit liegt. Bei Strecken über 50 Kilometern wird der Anspruch bei einer Abweichung bzw. Verspätung von mindestens 15 Minuten aktiviert. Der Start des neuen, bei allen Konzessionären einheitlichen Systems erfolgt schrittweise: Stichtag ist der 1. Juni 2026 für Strecken mit nur einem Betreiber und der 1. Dezember 2026 für Autobahn-Abschnitte, die von mehreren Betreibern gemeinsam verwaltet werden.