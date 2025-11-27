Politik gibt Gas: Startschuss für Lobau-Autobahn bereits gefallen

Wer gedacht hatte, dass es sich beim angekündigten Bau der Lobau-Autobahn nur um leere Worthülsen eines Politikers handelt, der dürfte sich getäuscht haben. Denn nach dem Bekenntnis von SPÖ-Infrastrukturminister Peter Hanke vom September, nach jahrzehntelanger Diskussion die Wiener Nordostumfahrung doch umzusetzen, wird jetzt im wahrsten Sinne des Wortes aufs Gas gestiegen. KURIER-Recherchen zeigen nämlich, dass für den nördlichen Abschnitt der S1 – also zwischen Groß-Enzersdorf und Knoten Süßenbrunn (siehe Grafik) – bereits erste öffentliche Ausschreibungen der Asfinag für das Projekt getätigt wurden. Somit ist – jedenfalls administrativ – der Startschuss für das umstrittene Großprojekt schon gefallen.

Für die Bauvorbereitung Konkret gibt es auf dem Bieterportal „Provia“ drei laufende Vergabeverfahren zu begleitenden Umweltschutzmaßnahmen: Für ein Monitoring-System des Baustellenverkehrs, Errichtung und Betrieb einer Luftgütemessstation sowie einer ökologischen Umweltbauaufsicht. Asfinag-Sprecherin Petra Mödlhammer-Prantner bestätigt, dass „für den ersten Verwirklichungsabschnitt der S1 (...) derzeit die Ausschreibungsverfahren für die Bauvorbereitungsmaßnahmen“ laufen. Üblicherweise seien dies Tätigkeiten, „die vor Beginn der Hauptbaumaßnahmen umzusetzen sind, wie zum Beispiel die Umsetzung von ökologischen Ausgleichsflächen, Messungen von Umweltparametern und dazugehörige Dienstleistungen“.