Sprecher der iranischen Revolutionsgarden getötet

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Der Sprecher der iranischen Revolutionsgarden ist nach Angaben Teherans bei Luftangriffen der USA und Israels getötet worden. Ali Mohammad Naini sei am frühen Freitagmorgen einer "feigen Terrorattacke der amerikanisch-zionistischen Seite" zum Opfer gefallen, erklärten die Revolutionsgarden auf ihrer Website Sepah News. Die Garden sind die ideologische Armee des Iran und eine wichtige Stütze des Regimes der Islamischen Republik. Israel und die USA hatten Ende Februar massive Luftangriffe auf den Iran gestartet. Der Iran reagiert seitdem mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel, mehrere Golfstaaten sowie US-Einrichtungen in der Golfregion.

Kurz vor seiner Tötung hatte Naini noch darauf gepocht, dass der Iran trotz der anhaltenden Luftangriffe der USA und Israels weiterhin ballistische Raketen produziere. "Selbst unter Kriegsbedingungen setzen wir die Raketenproduktion fort", wurde er am Freitag von der Nachrichtenagentur Fars zitiert. Er wies damit Äußerungen des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanyahu zurück. Dieser hatte am Donnerstag gesagt, der Iran verfüge nach knapp drei Wochen Krieg "nicht mehr über die Kapazitäten, Uran anzureichern und ballistische Raketen herzustellen". Getöteter Geheimdienstchef hinterlässt offensichtlich große Lücke Die iranische Staatsführung rief die Geheimdienstmitarbeiter unterdessen dazu auf, den "Feinden im In- und Ausland" die Sicherheit zu entziehen. In einer Mitteilung auf dem X-Profil des neuen obersten Führers, Mojtaba Khamenei, hieß es weiter, nach dem Tod von Geheimdienstchef Ismail Khatib müssten die "übrigen Beamten und Mitarbeiter dieses sensiblen Ministeriums" diese Lücke ausgleichen.