von Maren Häußermann, Madrid

Spanien versucht die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt zu verbessern. Denn die Mieten steigen. Vor Einführung des Mietendeckels, zwischen 2015 und 2022, in Madrid um 29 Prozent, in Barcelona um 33Prozent, in Valencia um 42 Prozent.

Eine Ursache dafür sieht die spanische Regierung in den zahlreichen Touristenwohnungen, die den Einwohnern nicht länger zur Verfügung stehen. Laut der spanischen Zentralbank fehlen aktuell circa 600.000 Wohnungen. Mehr als im wesentlich bevölkerungsstärkeren Deutschland.

Um gegen diese Entwicklung vorzugehen, schaltet der Staat nun die Nachbarschaft ein. Drei Fünftel der Eigentümer eines Hauses müssen der Ferienwohnung zustimmen.