Wie der Tourismusboom Malaga zu schaffen macht - und wie die Notbremse aussieht

Auf den ersten Blick wirkt Huelín nicht unbedingt wie ein teures Pflaster: Ein Arbeiterviertel mit schmucklosen Wohnblocks, im Park vertreiben sich ein paar Senioren die Zeit mit einem Schwätzchen. Doch wie in ganz Málaga sind auch hier Mieten und Immobilienpreise in die Höhe geschnellt.

Doch in Málaga fällt neben fehlenden Sozialwohnungen vor allem die Konkurrenz durch die Ferienwohnungen ins Gewicht: Die einst etwas verschlafene Heimatstadt von Pablo Picasso hat sich in den letzten Jahren zur Boomtown an der Costa del Sol entwickelt, dank Yachthafen, Museen und aufpolierter Altstadt.

Und die Touristen übernachten seit der Pandemie am liebsten in Ferienwohnungen. Um 118 Prozent ist die Zahl der auf der Plattform Airbnb angebotenen Appartments in den letzten fünf Jahren gewachsen. Die Mietpreise sind seitdem um 40 Prozent gestiegen.

Das große Geschäft

„Zu viele Eigentümer haben zu schnell das große Geschäft gewittert“, klagt Orfila. Er zeigt auf eine Häuserwand, an der acht mit Zahlenschloss gesicherte Kästchen hängen: In ihnen befinden sich die Schlüssel zu den Feriendomizilen, die sich die Urlauber per Zahlencode entnehmen können.

In manchen Vierteln wird inzwischen jede vierte Wohnung ganzjährig an Touristen vermietet. Längst sind es nicht mehr nur Privatleute, die sich so ein Zubrot verdienen. Laut der Plattform Inside Airbnb befinden sich etwa 75 Prozent der Ferienwohnungen in Händen von Agenturen oder Personen mit mehreren Apartments, 40 Prozent gehören Eigentümern, die sogar mehr als zehn anbieten.

„Málaga ist spanienweit die Stadt, die am stärksten unter dem Druck des Tourismus leidet“, sagt Beatriz Linares. Die Philosophie-Lehrerin ist Sprecherin des Bündnisses „Málaga para vivir“. Vergangenen Sommer organisiert die Plattform eine erste Großdemonstration für ein „lebenswertes Málaga“.